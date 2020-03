Serie A, un’ipotesi per il calendario. Uefa non si espone sugli Europei – Sky

In collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Paolo Assogna fa il punto sulla Serie A legato all’emergenza Coronavirus. Tutto dipenderà da due cose: se l’UEFA deciderà di far giocare gli Europei e se il campionato ricomincerà effettivamente il 3 aprile

IL PUNTO – Paolo Assogna fa il punto sulla Serie A sulla gestione dell’immediato futuro: «Due aspetti importanti sono la quotidianità del lavoro sul campo da parte delle squadre e l’interazione con la UEFA, bisogna muoversi in armonia. Europei sì o Europei no? Questo ovviamente cambierebbe tutto, la UEFA a ora non ha preso ancora nessuna decisione. Si sta valutando di spalmare le due giornate di campionato in due date: il 20 maggio e il 31. A quel punto il calendario sarebbe in ordine, questo ovviamente se tutto riprenderà il 3 aprile. Cosa che ovviamente non si può sapere. Quello che si discuterà dalle 14 in poi in Federcalcio è l’organizzazione dell’immediato futuro».

Fonte: Paolo Assogna – “Sky Sport”.