Serie A: un grosso ostacolo per le partite in chiaro. Oggi il verdetto? – CdS

Serie A: un grosso ostacolo per le partite in chiaro. Oggi il verdetto?

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’ostacolo principale verso la concretizzazione del progetto del ministro Vincenzo Spadafora. La Lega Serie A, martedì, aveva già annunciato le due partite del venticinquesimo turno da trasmettere in chiaro. Si attende un verdetto ufficiale che accontenti i broadcaster

OSTACOLO – Dopo aver risolto il nodo quarantena (QUI gli ultimi dettagli), la Serie A deve prendere di petto anche quello delle partite in chiaro. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha lanciato l’idea, e ora dovrà intervenire per chiudere la questione secondo programma. Martedì scorso l’ad della Lega aveva annunciato le due partite in chiaro del fine settimana (QUI le parole di Luigi De Siervo). Ma c’è un aspetto che tiene banco e raffredda le trattative: il divieto di inserire spot pubblicitari durante le partite.

NODI – Per la verità c’erano state anche delle scorie riguardo la riduzione dell’embargo per gli highlights, per cui i club di Serie A (riuniti in assemblea) avevano chiesto uno specifico intervento normativo. Su questo filtra ottimismo da entrambe le parti, mentre il discorso pubblicità rischia di complicare i piani di Spadafora, deciso a lanciare un messaggio nel weekend di ripartenza della Serie A. Il divieto di diffusione pubblicitaria è esteso anche ai quindici minuti precedenti e successivi al fischio d’inizio delle partite. Su questo è forte la pressione di Mediaset, mentre sullo sfondo incombe la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Qui le fazioni spaccano Lega e Sky. Paolo Dal Pino minaccia di inibire la partecipazione del colosso di broadcasting al bando qualora non dovesse saldare l’ultima rata del triennio in corso. La lettera di avvertimento è già stata recapitata alla pay-tv di Santa Giulia, ma Sky ha replicato che prima bisogna attendere il verdetto del Tribunale alla richiesta di decreto ingiuntivo.

