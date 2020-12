Serie A, un giocatore dell’Inter nel “Team of the Week” dell’ultimo turno

Condividi questo articolo

Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Tra i migliori undici giocatori dell’ultimo turno di Serie A c’è anche un giocatore dell’Inter. Ecco la formazione stilata da WhoScored.

BEST XI – Nella giornata 11 di Serie A l’Inter torna vittoriosa da Cagliari, col risultato di 1-3 ottenuto in rimonta. Una prestazione che non si caratterizza per la continuità, ma piuttosto per picchi molto importanti all’inizio e alla fine. La rimonta inizia con lo straordinario gol di Nicolò Barella. Al raddoppio ci pensa Danilo D’Ambrosio, mentre il gol che suggella la vittoria finale è di Romelu Lukaku. Per il belga un coast to coast in cui dispiega tutta la sua potenza e la sua velocità, superando il portiere poco oltre la trequarti. Ed è proprio il numero 9 dell’Inter a finire tra i migliori undici scelti da WhoScored per l’ultima giornata di Serie A. Ecco gli altri dieci compagni: