Serie A, un calciatore dell’Inter nel “Team of the Week” dell’ultimo turno

Condividi questo articolo

Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Tra i migliori undici giocatori dell’ultimo turno di Serie A c’è anche un elemento dell’Inter. Ecco la formazione stilata da WhoScored.

SORPRESA – Matteo Darmian ha spaccato l’equilibrio di Inter-Napoli, procurandosi un calcio di rigore nel secondo tempo poi trasformato con puntualità da Romelu Lukaku. L’ex calciatore del Parma è approdato in nerazzurro in punta di piedi, ma il suo impatto è stato davvero sorprendente. WhoScored ha deciso di premiare la sua prestazione inserendolo nel “Team of the Week” per quanto riguarda la Serie A.