Serie A, ultimatum dei club alle tv per la sesta rata: le tempistiche – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” continua il muro contro muro tra Lega Serie A e club con i broadcaster (Sky, DAZN e Img) per quanto riguarda il pagamento della sesta e ultima rata dei diritti TV. Ultimatum dei club (due astenuti).

DIRITTI TV – Diciotto club di Serie A (astenuti Bologna e Sassuolo) hanno votato su quale atteggiamento opporre alle TV che hanno rifiutato il pagamento della sesta e ultima rata: Sky, Dazn e Img avranno ancora qualche giorno per procedere al saldo. In caso contrario i club passeranno ufficialmente per vie legali. Le tempistiche: domani riunione tra licenziatari e l’a.d. Lega De Siervo, lunedì la procedura dell’eventuale diffida, a cui seguiranno 5 giorni per permettere i pagamenti. I club rivendicano quanto spetta loro per contratto. Verso che si va verso la ripresa del campionato, non sarà ammessa alcuna deroga: prima il pagamento della sesta rata e poi i dialoghi costruttivi che guardi al futuro, magari per il triennio successivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport.