Serie A di nuovo torneo per giovani: solo Esposito manca all’appello – GdS

Serie A di nuovo torneo per giovani: solo Esposito manca all'appello

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto su una tematica che ha molto spesso frustrato gli addetti ai lavori della Serie A: l’utilizzo dei giovani. La raffica di impegni ravvicinati sta costringendo gli allenatori a dare spazio a tutti. L’unico, tra i più noti, che ancora manca all’appello è Sebastiano Esposito dell’Inter

GREEN WIND – La pandemia ha rivoluzionato le piccole azioni quotidiane e i grandi eventi, come il campionato di Serie A. Ma la condensazione di impegni, in un calendario molto più fitto ed estenuante, ha anche concesso l’opportunità, agli allenatori, di scandagliare le profondità della rosa dando spazio a chi non manca di vitalità ed energia. Possiamo urlarlo a gran voce: la Serie A è tornata un paese per giovani.

NUOVI VOLTI – Sono tantissimi i nuovi profili, nati dopo il 2000, che i tecnici stanno lanciando stabilmente nel loro undici titolare. “La Gazzetta dello Sport” ne esalta alcuni (come Andrea Papetti del Brescia, ma anche Sebastian Walukiewicz del Cagliari e Lucien Agoumé dell’Inter) e sottolinea come siano stati inseriti soprattutto nei ruoli della difesa. Dalla valutazione generale il quotidiano milanese non considera i talenti ormai affermati, come Marash Kumbulla o Sandro Tonali. E tuttavia questa tendenza non sembra confermata dall’impiego, praticamente nullo, di Sebastiano Esposito.

VOLTI SCURI – “Ieri ha festeggiato 18 anni – scrive “La Gazzetta” – . Non gli manca il tempo, ma certo Esposito sperava in un momento migliore dal punto di vista sportivo. Il rinnovo di contratto non arriva, ma quel che fa notizia è che l’attaccante è sparito dalle rotazioni di Antonio Conte“. Secondo la rosea non basta il rientro a pieno regime di Alexis Sanchez a spiegare un trattamento di questo tipo nei confronti del classe 2002. A parte Kwadwo Asamoah e gli infortunati, infatti, Esposito è l’unico non impiegato post lockdown.

