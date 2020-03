La Serie A torna a giocare, campionato falsato? Inter penalizzata – GdS

La Serie A torna a giocare, ma a porte chiuse. Ora c’è un calendario da rimodulare e soprattutto delle partite da recuperare. L’Inter nello specifico ne ha ben due, una di queste la Juventus. Secondo la “Gazzetta dello Sport” la squadra allenata da Antonio Conte sarà la più penalizzata visti gli impegni e soprattutto, ad oggi, le incertezze.

INTER PENALIZZATA – Serie A (calendario) da rimodulare e Lega Serie A da ricompattare. Molti parlano di campionato falsato, forse esagerato dato che parliamo comunque di un problema extra-calcistico, ma di sicuro qualcuno verrà penalizzato. L’Inter per esempio, ha due partite da recuperare, non una come la Juventus: “sfidare la banda Sarri a porte chiuse le dà un piccolo vantaggio. Ma col senno di poi, per i nerazzurri sarebbe stato meglio giocarla prima, questa benedetta madre di tutte le partite. Perché a oggi non si trova la data per recuperare la gara con la Sampdoria. I rinvii della semifinale di Coppa Italia rendono ancora più caotico il percorso. In un eventuale rush finale pieno di impegni, Antonio Conte e i suoi potrebbero pagare dazio”. La Lazio in questo caso è la più avvantaggiata, fuori dalle Coppe Europee, la squadra allenata da Simone Inzaghi avrà modo di giocare e recuperare le forze con totale tranquillità, a ben +8 punti rispetto ai nerazzurri, giusto per fare un esempio.