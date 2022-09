Serie A a tinte nerazzurre: cade il Monza, pari per Empoli e Salernitana

Sono terminate ora le due gare delle 18.30 di Serie A, Monza-Atalanta e Salernitana-Empoli. Due sfide a tinte nerazzurre, con ben tre giocatori di proprietà dell’Inter coinvolti.

MONZA-ATALANTA – Continua il periodo no del Monza, che subisce oggi la quinta sconfitta in cinque partite disputate in Serie A. Non riesce Stefano Sensi ad aiutare i suoi, tanto da uscire dal campo al 76′. Il punteggio finale della gara è di 0-2, grazie al quale i bergamaschi si portano in testa alla classifica. A decidere ci pensano le reti del neo-arrivato Hojlund e l’autorete di Marlon. Ora Giovanni Stroppa rischia.

SALERNITANA-EMPOLI – Due i giocatori dell’Inter impegnati nella gara di Salerno, terminata con il punteggio di 2-2. Lorenzo Pirola, che però non è sceso in campo tra i padroni di casa. Protagonista invece per gli ospiti Martin Satriano, autore del gol del momentaneo 0-1 e del suo primo gol in stagione. Dopo la rimonta della Salernitana (2-1) firmata da Mazzocchi e Dia, la rete nel finale di Lammers ha fissato il punteggio sul 2-2.