Serie A, testato centro VAR di Lissone: altre prove nei prossimi giorni

Con una nota, la Lega Serie A ha comunicato l’inizio dei test per il centro VAR centralizzato di Lissone. Già a partire dall’amichevole di oggi vinta 2-1 dall’Atalanta contro il Pordenone. Altre prove previste nei prossimi giorni.

CENTRO VAR – Questo il comunicato della Lega Serie A: “La Lega Serie A comunica che oggi pomeriggio è stato testato, in occasione della gara amichevole tra Atalanta e Pordenone, il Centro VAR centralizzato di Lissone. Il collaudo della nuova struttura, previsto dalla Fifa almeno 14 giorni prima del suo utilizzo in gare ufficiali per consentirne l’omologazione, ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista grazie alla collaborazione di EI Towers e Hawk-Eye, consentendo un collegamento ottimale tra Matteo Marcenaro, arbitro al Gewiss Stadium, e i suoi colleghi Simone Sozza (VAR) e Bresmes Marco (AVAR), operanti dalla sala VAR di Lissone sotto la supervisione di Andrea Gervasoni, delegato dell’AIA. Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori prove presso altri stadi di Serie A”.