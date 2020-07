Serie A, svolta fondi d’investimento: nuovo canale tv della Lega? – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta le ultime notizie sulla trattativa tra la Lega Serie A e l’ingresso di un fondo d’investimento nella governance. In ballo ci sarebbero anche nuove prospettive di commercializzazione per i diritti televisivi

SVOLTA? – “Se non siamo di fronte ad un cambiamento epocale, poco ci manca“. Così il “Corriere dello Sport” descrive l’apertura della Lega Serie A al dialogo con i fondi d’investimento per la commercializzazione dei diritti televisivi e non solo. Il tutto è avvenuto durante l’assemblea di Lega di ieri, durata circa tre ore, in cui i club (all’unanimità) hanno dato mandato al presidente Paolo Dal Pino di dialogare con i papabili acquirenti. I fondi Cvc, Bain Capital e Advent International sarebbero interessati alla costruzione di una nuova media company dove far confluire i diritti tv della Serie A dal 2021. Secondo il “Corriere dello Sport”, se questo percorso dovesse vedere la luce, potrebbe nascere anche un nuovo canale tv della Lega.

LE PROSPETTIVE – Paolo Dal Pino avrà il compito di trattare con i fondi d’investimento ed entro la fine di luglio dovranno pervenire le tre proposte dettagliate. “In ballo – scrive il “Corriere dello Sport” – ci sono diversi miliardi di euro e soprattutto una nuova governance della Lega. L’assemblea di ieri non doveva decidere sulle singole proposte. Anche perché tutte necessitano di approfondimenti, ma sull’orientamento da tenere e sull’eventualità di aprire all’ingresso di un fondo in Lega Serie A“.

NUOVA STRUTTURA? – “Adesso verrà nominato un advisor finanziario che avrà il compito di assistere la Lega Serie A nell’operazione“. Aprirsi all’ingresso di un fondo estero implicherebbe la formazione di una nuova media company, come detto sopra, ma di cui i vertici della Lega non vorrebbero concedere più del 20%. L’idea è quella di valorizzare il brand del nostro campionato, gestire i rapporti con le emittenti televisivi e distribuire il prodotto Serie A in maniera innovativa. La situazione è tuttavia ancora agli albori. Secondo il “Corriere dello Sport” ci sarebbe anche l’ipotesi di sdoppiare la struttura della Lega Serie A, lasciando alla nuova media company soltanto le questioni di carattere commerciale.

Fonte: Corriere dello Sport