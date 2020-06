Serie A, stadi parzialmente aperti da luglio? Dubbi e ipotesi – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la possibilità che la Serie A riapra le sue porte, in maniera contingentata, al grande pubblico. La questione torna al centro del dibattito con dubbi e ipotesi ancora embrionali

DI NUOVO SUGLI SPALTI – La prossima riunione dei vertici del calcio potrebbe riportare il tema al centro del tavolo: la Serie A è già pronta per tornare ad ospitare i suoi tifosi? La questione potrebbe essere discussa, secondo “La Gazzetta dello Sport”, in assemblea di Lega oppure già nel Consiglio Federale del prossimo 8 giugno. L’apertura, inizialmente parziale, dello stadio al grande pubblico passerà inevitabilmente da misure preventive più leggere. Al momento, negli impianti è possibile ospitare soltanto addetti ai lavori e in numero praticamente minimo, in base alle esigenze dell’evento.

IDEE E IPOTESI – Ma in futuro la situazione potrebbe cambiare, come già invocato dal presidente della Juventus. Andrea Agnelli (QUI le sue parole). Il principio che anima la Serie A è: se l’Italia può concedersi l’apertura di cinema e teatri, a maggior ragione dovrebbe essere possibile organizzare una cornice di pubblico per un evento sportivo all’aperto. Magari dai primi di luglio. Il passo successivo consiste nell’ipotizzare chi avrebbe priorità d’accesso alle partite. Sicuramente gli abbonati, ma poi? Per ora soltanto idee, ma il discorso è tornato prepotentemente nel dibattito quotidiano. E questo rappresenta già una grande notizia.

Fonte: La Gazzetta dello Sport