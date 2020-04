Serie A, spunta la nuova data per la ripresa. Nonostante Spadafora

La Serie A farà di tutto per finire la stagione 2019-2020, nonostante Spadafora come al solito critichi il calcio (vedi articolo). Dopo le parole di Conte (vedi articolo) è Sport Mediaset, sul proprio sito, ad aggiornare sulle date realistiche per il campionato.

TRE FASI – La Serie A ipotizza una ripresa graduale, più o meno come farà l’Italia pronta a entrare nella Fase 2. Sono tre i passaggi chiave che il Governo, a seguito delle parole di Giuseppe Conte, ha permesso per il mondo del calcio. Dal 4 maggio i calciatori potranno allenarsi in maniera individuale (per intendersi: da soli, in spazi aperti, ma non nei centri sportivi), dal 18 invece saranno concesse le sedute in gruppo (rispettando il distanziamento sociale). Per Sport Mediaset, considerate tre settimane “necessarie” per riavere una forma fisica accettabile, è fra il 10 e il 12 giugno la data realistica di ripresa. Questo nonostante, come al solito, il ministro Vincenzo Spadafora non abbia trovato niente di meglio da fare che contestare le volontà del calcio italiano. Il calendario sarebbe inevitabilmente ristretto, con partite ogni tre giorni a porte chiuse per finire entro il 2 agosto. Ma intanto la Serie A inizia a prepararsi per tornare in campo, e in tutta sicurezza.

Fonte: Sport Mediaset