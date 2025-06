Serie A, si spegne il sogno di Pio Esposito. Promossa la Cremonese

A chiudere la lotta salvezza nei playoff è la Cremonese che strappa il pass per la promozione in Serie A ai danni dello Spezia di Pio Esposito che crolla sul più bello e non riesce a rimontare nel finale.

ADDIO SOGNO – Dopo lo 0-0 dell’andata nella finale playoff di Serie B, questa sera c’era grande attesa per la gara di ritorno. Tanti i gol messi a segno, ben cinque, nella sfida tra Spezia e Cremonese. Partono subito forte gli ospiti che trovano il gol del vantaggio poco prima della mezz’ora con un gran tiro di Manuel De Luca da dentro l’area trovato libero da una pennellata da Vazquez. Io raddoppio della Cremonese arriva al 62’ con il gol di Collocolo che prende bene il tempo e sfrutta al meglio l’assist arrivato dalla bandierina. Al 78’ arriva anche il terzo gol dei lombardi che sembra di mettere in ghiaccio la sfida: ancora una volta De Luca da dentro l’area piccola non lascia scampo al portiere avversario.

Serie B, Esposito ci prova nel finale! La Cremonese in Serie A

RIAPERTA – A riaprire la sfida dopo 4’ minuti è il solito Francesco Pio Esposito che da dentro l’area di rigore non sbaglia il tiro grazie anche all’assist del fratello Salvatore. Al 85’ si riapre del tutto il sogno dello Spezia con Vignali che porta i liguri a un passo dal pareggio con il definitivo 2-3. Nei minuti finali continua l’assedio dello Spezia, ma la Cremonese riesce a reggere l’onda d’urto. Nel maxi recupero di 9’ minuti succede poi di tutto, con il doppio cartellino rosso sia per Vignali che per Marco Nasti. A sorridere al triplice fischio è la Cremonese che strappa l’ultimo pass per la promozione in Serie A.