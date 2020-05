Serie A: ripartenza vicina. Ma Spadafora complica accordo Lega-Sky – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea i passi in avanti, da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, verso la ripresa della Serie A. Ma sul tavolo c’è un’altra partita chiave da concludere: quella dei diritti televisivi. E la proposta del ministro rischia di danneggiare le pretese dei club

SEGNALI IMPORTANTI – Sempre più sì alla ripartenza ma con una proposta che provoca imbarazzo fra i club e nella Lega Serie A. Vincenzo Spadafora ieri ha fatto un altro passo avanti nel via libera per la ripresa del campionato, in vista del vertice con il mondo del calcio di giovedì (ci saranno tutte le componenti, non solo Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino). Il ministro dello Sport propone una data tra il 13 e il 20 giugno e rilancia con la questione delle partite in chiaro. Non tutte, ma almeno la “diretta gol”.

NOVITÀ ALL’ORIZZONTE – Spadafora fa riferimento al modello Bundesliga, che ha previsto una ripartenza con una diretta gol simbolicamente in chiaro per le prime due partite. La giustificazione della proposta è anche relativa all’ordine pubblico, per evitare assembramenti nei bar e nei locali per seguire le partite di Serie A. Ma è implicito anche il riferimento alla necessità di toccare la legge Melandri sui diritti tv, che due mesi fa aveva reso impossibile la diretta in chiaro di Juventus-Inter.

DANNEGGIATI? – La proposta non fa fare salti di gioia al mondo del calcio, in un momento in cui la partita per i diritti televisivi è carica di tensione. La trattativa sofferta, tra Lega Serie A e broadcaster, si gioca sull’ultima rata da versare. Le parti sono decisamente distanti ed è chiaro che il problema di un’offerta parallela, accessibile a tutti, potrebbe indebolire i club nella vertenza. Una situazione diversa da quella che c’è in Germania, come ricorda anche il numero uno del CONI Giovanni Malagò nel suo intervento serale a “Che tempo che fa”.

POLITICAMENTE CORRETTI – Gli attori in gioco stanno facendo molta attenzione ad evitare qualsiasi reazione ufficiale, per non tornare al clima di due mesi e mezzo fa. Il percorso della Serie A non potrebbe sopportare altre sbandate. La proposta di Spadafora va valutata nella sua ricaduta, perché naturalmente una cosa sarebbe limitare la diretta gol in chiaro ai primi due turni di campionato, un’altra pensare di estenderla al prosieguo della stagione.

RISPOSTE – In ogni caso, si dovrà uscire da questa settimana con un orientamento definitivo. Di questo sono coscienti tutte le parti. In queste ore il protocollo proposto da FIGC e Lega Serie A per la ripresa del campionato sarà sottoposto al Cts. Ma c’è un certo ottimismo sulla possibilità che gli scienziati dicano sì. Sul fronte sanitario si è deciso di non avanzare richieste su test e soprattutto quarantena di squadra. Resta la variante playoff-playout, per diversi club una sorta di incubo, legata però solo a un’interruzione in corsa del campionato. Ne discuterà il Consiglio di Lega domani. La ripartenza è decisamente più vicina al traguardo, ma resta sempre uno slalom.

Fonte: La Gazzetta dello Sport