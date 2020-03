Serie A sospesa per Coronavirus? Le società ipotizzano il taglio degli stipendi – CeF

Le società di Serie A si preparano in anticipo in caso di stop definitivo della stagione calcistica. Come appreso dal portale “Calcio e Finanza”, l’emergenza Coronavirus rischia di portare una drastica conseguenza anche per gli ingaggi degli atleti

SOLUZIONE ESTREMA – Alcune società di Serie A avrebbero avviato approfondimenti sull’ipotesi di tagliare gli stipendi dei proprio calciatori al fine di contenere il danno derivante dai mancati ricavi legati all’eventuale sospensione definitiva del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. Per il momento il tema è sul tavolo dei propri legali, ma comunque l’idea sarebbe quella di avviare un tavolo negoziale con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) per trovare una soluzione condivisa.

