Serie A, soddisfazione per esito ricorsi. Verso uniformità interventi ASL

La Lega Serie A, attraverso un comunicato, esprime soddisfazione per l’esito dei ricorsi presentati in merito alle decisioni delle ASL.

SODDISFAZIONE – “La Lega Serie A esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva. Queste decisioni fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi”.