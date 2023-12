IN – Serie A, slitta il calendario di anticipi e posticipi fino alla 29ª giornata: nuova data

Era atteso per oggi il calendario di anticipi e posticipi di Serie A, dalla ventesima alla ventinovesima giornata, ma così non sarà. Come appreso dalla nostra redazione, la pubblicazione è rinviata.

IL PROGRAMMA SLITTA – Oggi, come da programma annunciato a inizio stagione, la Lega Serie A avrebbe dovuto pubblicare il calendario con date e orari delle partite dalla ventesima alla ventinovesima giornata. Non sarà invece in serata, bensì domani, il momento in cui si conosceranno tutti gli anticipi e i posticipi. Uno slittamento di un giorno, che riguarda la prima metà del girone di ritorno. Più le gare delle quattro squadre (Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli) impegnate in Supercoppa Italiana a gennaio.