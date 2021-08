Serie A, si lavora su riapertura stadi. Prudenza del Cts: gli scenari – CdS

Sul “Corriere dello Sport” si parla della questione relativa alla riapertura degli stadi in Serie A. Le società spingono per una riapertura effettiva al 50%, frena il Cts che chiede prudenza

RIAPERTURA – La Serie A ed il governo sono al lavoro per trovare un punto d’incontro sulla riapertura degli stadi. I club, falcidiati dalla Pandemia e con 0 introiti al botteghino nell’ultimo anno e mezzo, spingono per una riapertura, alla partenza del campionato, del 50% della capienza effettiva dell’impianto. Il Cts, però, chiede prudenza: i numeri della pandemia sono in crescita. Si cerca, tramite la figura della Vezzali, un compromesso tra le esigenze dei club e quelli che sono i dettami del Cts.

INDENNIZZI – Se non si dovesse arrivare fin da subito al 50% effettivo della capienza, gli stadi verranno riaperti gradualmente. Il governo, per ovviare alle ovvie perdite dei club, potrebbe decidere di concedere delle agevolazioni: fiscalità agevolata ed una dilazione del pagamento delle tasse potrebbero far contenti i presidenti, in attesa di una riapertura completa degli impianti.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport