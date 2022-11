Serie A show dopo la sosta (con le coppe): Derby e incroci definiti − CdS

Dopo la sosta inizierà praticamente un altro campionato con le squadre partite con l’handicap pronte alla riscossa. Inter in primis. Definito il calendario fino alla ventinovesima giornata

TOUR DE FORCE − Sarà una Serie A show dopo la sosta e a misura di coppe. Definito il calendario fino alla 29esima giornata. Dalla 22esima inizierà la commistione con le competizioni internazionali. Il primo turno, numero 22, è quello che cade a pochi giorni dalle prime gare di coppa con Milan, Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina impegnate in prima persona. I rossoneri così come subito dopo Inter e Napoli avranno quattro giorni di tempo tra campionato e Champions League. I nerazzurri giocheranno prima sabato 18 febbraio contro l’Udinese in Serie A e poi il mercoledì col Porto il 22. Attesa anche per i Derby: il 19 marzo, ovvero la 27ª giornata sarà quella delle grandi sfide. Oltre a Lazio-Roma, ci sarà anche Inter-Juventus con modalità e orari dell’andata. Derby di Roma alle 18 di domenica e Derby d’Italia la sera alle 20.45. Il 2 aprile invece Napoli-Milan, quasi gara-Scudetto. A Pasqua, invece, tutti in campo: Inter-Salernitana alle 14.30.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Marota