Serie A, settimana prossima nuova assemblea. I temi sul tavolo

Giovedì prossimo si terrà una nuova assemblea della Lega di Serie A. Il 16 dicembre infatti ci saranno due convocazioni, una alle 9 e una alle 11, al The Westin Palace Milan in Piazza della Repubblica a Milano dove si discuteranno vari temi.

DIRITTI TV – Uno dei temi principali riguarda i Diritti Tv per Medio Oriente e Nord Africa con l’esposizione dell’esito dei mandati esplorativi in via non esclusiva. Ma non solo. Un altro tema molto importante su cui si dibatterà giovedì prossimo sono anche le proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive dal 2021 al 2024. Ecco l’ordine del giorno completo.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4.

5. Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: esito mandati esplorativi in via non esclusiva.

6. Elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega (Quinta assemblea

elettiva)*.

7. Adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle

Leghe, approvato dalla Figc il 25 novembre 2021.

8. Proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2021-2024.

9. Varie ed eventuali.