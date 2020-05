Serie A, settimana decisiva per la ripresa: possibile cambio format? – CorSera

Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la settimana entrante sarà decisiva per il futuro della stagione 2019-2020 di Serie A.

SERIE A – Ripresa del campionato di Serie A? Il prossimo martedì è in programma il Consiglio di Lega per discutere, ancora una volta, della possibile ripresa del campionato di Serie A, al momento fissata al prossimo 13 giugno. Si discuterà, inoltre, anche del possibile cambio format (play-off e play-out?). “I tanto temuti playoff che ai presidenti non piacciono. Ma nell’eventualità che si facessero, la Lega vuole avere voce in capitolo su come svilupparli”.

Fonte: Corriere della Sera.