Serie A: senza quarantena non serve piano B? Restano 2 questioni – GdS

Serie A: senza quarantena non serve piano B? Restano 2 questioni

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza della decisione con cui il governo ha risolto il nodo della quarantena obbligatoria per tutto il gruppo squadra, in Serie A. Con questo nuovo protocollo, playoff e algoritmo sembrano perdere consistenza. Rimangono sul tavolo altre due tematiche da risolvere in fretta. Ecco quali

EUREKA – Il nodo quarantena è definitivamente sciolto. Lo conferma stamattina “La Gazzetta dello Sport”, ma la circolare interpretativa, concordata dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Vincenzo Spadafora (Sport), circola già da ieri sera (QUI i dettagli). Nello specifico, è stato risolto il rebus dell’incompatibilità tra il protocollo del Cts e le attuali norme di legge che prevedono l’isolamento completo di due settimane del soggetto trovato positivo e dei suoi “contatti ravvicinati”. I ministri hanno accolto l’iter indicato dal Comitato tecnico scientifico. Resterà la quarantena obbligatoria per l’eventuale nuovo contagiato con i suoi 14 giorni. Ma resta garantita anche una finestra che consentirà alle squadre di disputare le partite in calendario. La strada per la conclusione del campionato sembra libera dall’ostacolo più ingombrante.

NIENTE PIANO B? – Ai componenti del gruppo squadra verrà concesso di uscire dal ritiro (dove giocatori e staff dovranno restare per le solite due settimane), pergiocare la partita e poi rientrare nella struttura concordata dopo l’incontro. Sarà possibile grazie all’utilizzo del tampone rapido il giorno stesso della gara. Si tratta di un test che in quattro ore è capace di verificare la negatività del gruppo. Con un sentiero ormai così tracciato e senza più intoppi, anche il piano B del calcio perde consistenza. La speranza è quella di riuscire ad arrivare al termine delle competizioni. Non c’è dunque l’urgenza di indicare una pista alternativa. Il presidente FIGC Gabirele Gravina ha deciso di non esercitare la delega del Consiglio ma di rimettere la decisione al Consiglio stesso del 25 giugno. L’impianto resta quello scelto: playoff a quattro, playout con una o due retrocessioni dirette.

ALTRI TEMI – Risolta la questione quarantena, resta sul tavolo quella riguardante le partite in chiaro. Il ministro Spadafora conserva grande fiducia in una soluzione condivisa, che possa essere indicata già oggi. Mancherebbe un passaggio formale che il governo si augura di compiere nelle prossime ore. Dalla Lega Serie A, invece, sulla vicenda filtra maggiore pessimismo. L’intesa prevederebbe la trasmissione di Hellas Verona-Cagliari sul canale Youtube di DAZN e Atalanta-Sassuolo su Tv8, tutto senza pubblicità. E per “Rai 2″ la possibilità di trasmettere gli highlights delle partite senza più dover aspettare la scadenza dell’embargo: gol e immagini saranno visibili già dalle 21.30, pochi minuti dopo la fine delle gare della fascia serale. Da definire anche la questione relativa ai contratti in scadenza o in prestito: l’assemblea di Lega di ieri ha rinviato la discussione al tavolo aperto con Federazione e AIC.

