La Serie A non ha padroni! L’Inter è sprecona – CdS

Inzaghi continua a perdere i pezzi: Josep Martinez tiene a galla l’Inter ma si arrende a Billing. La classifica è invariata, ma resta un’Inter che viene dominata dal Napoli soprattutto nella ripresa, scrive il Corriere dello Sport.

FEBBRE – Dopo l’1-1 di ieri sera allo stadio Maradona, la Serie A – scrive il Corriere dello Sport – non ha ancora trovato un padrone, nemmeno dopo gli scontri diretti decisivi. Simone Inzaghi sperava di tornare a casa con un +4, ma il Napoli ha dimostrato che la corsa verso il traguardo sarà lunga e incerta, anche alla luce della frenata dell’Atalanta. Il pari, si legge, sta stretto al Napoli, che nel secondo tempo ha avuto un dominio schiacciante sull’Inter. Alla fine, 1-1, con una punizione da gioiello di Dimarco al 22′ e la risposta di Billing, il jolly pescato dalla panchina, a soli 3′ dalla fine e dopo appena 8′ dal suo ingresso ha lasciato il timbro. Nel mezzo invece, tanto Napoli e poca Inter.

Inter, un secondo tempo con tante incertezze

RISPOSTE – A Simone Inzaghi, ieri sera, mancavano i ricambi sulle fasce (Carlos Augusto, Darmian, Zalewski erano fermi ai box) contro un Napoli che ha avuto la reazione da grande squadra dopo la sconfitta contro il Como. L’Inter ieri ha sprecato una grande opportunità e ha deluso ancor di più dopo il vantaggio inziale di Dimarco che è andato a segno con un capolavoro su punizione. A proposito: i nerazzurri non segnavano in campionato su una punizione diretta dal 9 novembre 2022 contro il Bologna, e anche in quel caso ci pensò Dimarco. Dal 22’ in poi però, c’è stato solo Napoli. Comunque, i partenopei inseguono a -1, mentre l’Inter affronterà Monza e Atalanta a Bergamo. Un altro scontro diretto, con tre squadre racchiuse in soli tre punti.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini