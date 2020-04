Serie A, Sensi decisivo per l’Inter dopo la ripresa del campionato – GdS

Alla ripresa del campionato, secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, Stefano Sensi potrebbe restituire all’Inter la qualità di gioco ammirata a inizio stagione.

DECISIVO – Dopo un inizio di stagione ad altissimi livelli, Stefano Sensi il 6 ottobre è costretto a fermarsi per un problema fisico che non gli permette più di riprendere i ritmi. Fuori praticamente due mesi e mezzo, non è più tornato al suo top, un’involuzione subita non a caso anche dall’Inter, che ha cercato di rimediare a gennaio con l’acquisto di Christian Eriksen. Con la possibile ripresa del campionato Antonio Conte potrà contare ancora una volta sull’impiego al 100% di Stefano Sensi, e studiare nuove soluzioni per l’inserimento a pieno regime del talento danese, una sorta di staffetta in due. Occhio però anche ad Alexis Sanchez, tra i giocatori con più esperienza in resta e importante per la fase finale della stagione.