La Serie A “segue” Spadafora: oggi nuova Assemblea di Lega d’urgenza

Condividi questo articolo

La Serie A oggi terrà una nuova Assemblea di Lega d’urgenza per capire se il campionato potrà ripartire. L’inizio è previsto per mezzogiorno, poco dopo la prima delle due informative urgenti di Spadafora (vedi articolo).



NUOVO VERTICE – Per la Serie A anche oggi sarà una giornata di aggiornamenti. In attesa di capire se si potrà seguire il protocollo sanitario di garanzia, che la FIGC sta predisponendo assieme al Comitato tecnico scientifico fra tante polemiche, i club oggi avranno una nuova Assemblea di Lega. Di seguito l’ordine del giorno, si comincia alle ore 12 ossia in mezzo alle due informative urgenti del ministro Vincenzo Spadafora.

1. Verifica poteri.

2. Approvazione verbale del 21 aprile 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD.

5. Aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021.

6. Aggiornamento sulla ripresa dell’attività sportiva.

7. Azione risarcitoria danno derivante dal Cartello operato ai danni della Lega da IMG/MP&Silva/B4.

8. Compensi consulenze legali Studio BonelliErede.

9. Varie ed eventuali.