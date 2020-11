Serie A – Sassuolo in testa alla classifica, tris Roma. Bene il Bologna

Oltre a Inter-Torino (vedi articolo), sono andate in scena oggi alle ore 15 altre tre partite di Serie A. Il Sassuolo ottiene una vittoria importantissima e si porta momentaneamente al primo posto in classifica. Tutto facile per la Roma, vittoria in rimonta per il Bologna.

VERONA-SASSUOLO – Continua a sorprendere il Sassuolo di De Zerbi: al Bentegodi, contro il Verona, arriva infatti un’altra importante vittoria. A decidere la partita ci pensano Jeremy Boga e Domenico Berardi con un gol per tempo. Con questo risultato di 0-2, i neroverdi conquistano momentaneamente la prima posizione in classifica, in attesa della sfida di questa sera del Milan in trasferta contro il Napoli.

ROMA-PARMA – Tutto facile per la squadra di Fonseca, che archivia la pratica Parma nel primo tempo. A decidere è ancora una volta Mkhitaryan, che – dopo l’apertura delle marcature da parte di Borja Mayoral – trova una doppietta dopo la tripletta già firmata nella vittoria della scorsa giornata contro il Genoa, fissando il risultato sul 3-0 finale.

SAMPDORIA-BOLOGNA – Vittoria per gli emiliani a Genova, nonostante lo svantaggio a inizio partita dopo la rete segnata da Thorsby. A fine primo tempo arriva il pareggio grazie all’autorete di Vasco Regini, mentre ci pensa Riccardo Orsolini a trovare – nella ripresa – il gol che regala i tre punti alla squadra di Sinisa Mihajlovic con l’1-2 finale.