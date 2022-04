Serie A, ricavi sponsor tecnici: Inter 2ª ma distanza enorme dal primo club

Inter al secondo posto nella classifica dei ricavi da sponsor tecnici per i club di Serie A nella stagione 2021/22: le prime tre società in testa.

RICAVI – Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, i ricavi da sponsor, fra partner tecnici e commerciali, stimati per i club di Serie A sono stati di circa 335 milioni di euro per la stagione 2021/22. Una somma in aumento rispetto alla scorsa stagione grazie soprattutto all’entrata sul mercato di nuovi attori sul fronte commerciale.

SPONSOR TECNICI – Per quanto riguarda gli sponsor tecnici, grazie alle indiscrezioni di stampa e alle voci ufficiali all’interno dei bilanci dei club, è stata stilata una classifica delle società che incassano maggiormente dalla sponsorizzazione tecnica nella stagione 2021/22. L’Inter si è posizionata al secondo posto con 13,4 milioni di euro (Nike: 12,5 milioni base più 0,9 milioni di bonus dal bilancio 2020/21). Il club nerazzurro sarebbe appena sopra il Milan che ha incassato 13,1 milioni di euro (Puma: dal bilancio 2020/21). Di gran lunga superiore a tutte le altre società la Juventus con 51 milioni di euro da Adidas.

Fonte: CalcioeFinanza.it