Serie A, quarantena soft contro la legge? Dubbio CTS: palla al governo

La Serie A è vicina alla ripresa, con l’ombra di un nuovo stop allontanata dalla quarantena ridotta. Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, manifesta però un dubbio sulla compatibilità con il decreto legge attualmente in vigore

SERIE A SEMPRE NEL MIRINO – Il Comitato Tecnico Scientifico, in un verbale inviato al governo, ha ribadito la necessità delle ordinarie disposizioni sulla quarantena in caso di soggetto positivo. La misura adottata dalla FIGC sulla quarantena ridotta, nonostante ciò, è stata valutata in maniera positiva ma incompatibile con il decreto legge del 16 maggio 2020 attualmente in vigore. Per questa ragione, secondo il CTS, dovrebbe essere modificata tale normativa. Di conseguenza, ci sarebbe comunque un via libera medico-scientifico per la procedura della quarantena soft, con l’ostacolo del decreto legge da modificare. La palla passa al governo.

Fonte: gazzetta.it