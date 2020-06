Serie A, quali partite in chiaro? Decisione a...

Serie A, quali partite in chiaro? Decisione a breve ma c’è un’idea – Calcio e Finanza

Condividi questo articolo

Serie A pronta a ripartire, e per evitare eventuali assembramenti nei bar e vista la situazione legata alla pandemia, il Ministro Vincenzo Spadafora avrebbe raggiunto un’intesa con Sky per trasmettere alcune partite in chiaro (vedi articolo).

IDEA PARTITA IN CHIARO – Serie A dunque in chiaro, circa due-tre partite delle prime giornate di campionato e su Tv8. Una partita, si vedrà già alla prima giornata, il 20 giugno. Ma quale partite verranno trasmesse? La decisione verrà presa a breve, ma secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza” la prima partita in chiaro potrebbe essere proprio Atalanta-Sassuolo che si giocherà “a Bergamo, simbolo della tragedia”.

Fonte: Calcio e Finanza.