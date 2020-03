Serie A, pro e contro ripresa: ci sono due fronde contrapposte – SM

La Serie A è attualmente ferma per l’emergenza Coronavirus: sul destino del campionato ci sono due fronde che si contrappongono a favore di una ripresa o per la sua cancellazione

Secondo “Sport Mediaset” non si placano le discussioni sul destino della Serie A, attualmente sospesa per l’emergenza Coronavirus e in attesa di conoscere il suo destino tra prosecuzione e cancellazione. Si naviga a vista e si stanno creando due fronde, una a favore della sua sospensione definitiva che vede protagonisti alcuni presidenti come Cairo del Torino o Commisso della Fiorentina che si sono già esposti in tal senso, ma c’è anche un gruppo di almeno una decina di squadre che spinge per la prosecuzione e il completamento quando sarà possibile. Si vuole evitare l’imbarazzo di non assegnare il titolo o di dover trovare una soluzione per l’iscrizione delle squadre alle Coppe come congelare la classifica all’ultima giornata disputata o considerare questo campionato come mai disputato quindi consegnare la classifica della scorsa stagione.