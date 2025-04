Serie A, il posticipo Napoli-Empoli fondamentale anche per l’Inter

Lunedì di Serie A che vede di nuovo protagonista il Napoli, dopo aver pareggiato 1-1 col Bologna sette giorni fa. Stasera i partenopei chiudono la trentaduesima giornata di campionato col posticipo contro l’Empoli terzultimo, dopo che l’Inter sabato ha battuto 3-1 il Cagliari. Turno finora con pochi gol: appena diciassette in nove partite.

SERIE A 2024-2025 – 32ª GIORNATA

Napoli-Empoli lunedì 14 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Udinese-Milan 0-4 42′ Rafael Leao, 45′ Pavlovic, 74′ Theo Hernandez, 81′ Reijnders

Venezia-Monza 1-0 72′ Fila

Inter-Cagliari 3-1 13′ Arnautovic, 26′ Lautaro Martinez, 48′ Piccoli (C), 55′ Bisseck

Juventus-Lecce 2-1 2′ Koopmeiners, 33′ Yildiz, 87′ Baschirotto (L)

Atalanta-Bologna 2-0 3′ Retegui, 21′ Pasalic

Fiorentina-Parma 0-0

Verona-Genoa 0-0

Como-Torino 1-0 38′ Douvikas

Lazio-Roma 1-1 47′ Romagnoli, 69′ Soulé (R)

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Napoli 65 *

Atalanta 61

Juventus 59

Bologna 57

Lazio 56

Roma 54

Fiorentina 53

Milan 51

Torino 40

Udinese 40

Genoa 39

Como 36

Verona 32

Cagliari 30

Parma 28

Lecce 26

Empoli 24 *

Venezia 24

Monza 15

* una partita in meno