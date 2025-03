Serie A, nei posticipi di oggi anche un avversario dell’Inter: le partite

Ci sono ancora due posticipi per chiudere la trentesima giornata di Serie A, all’indomani del 2-1 dell’Inter contro l’Udinese. E, per la squadra di Inzaghi, se è vero che è antivigilia del derby di Coppa Italia è altrettanto vero che gioca il prossimo avversario di campionato: il Parma, a Verona.

SERIE A 2024-2025 – 30ª GIORNATA

Verona-Parma lunedì 31 marzo ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Lazio-Torino lunedì 31 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Como-Empoli 1-1 61′ Douvikas, 75′ Kouamé (E)

Venezia-Bologna 0-1 49′ Orsolini

Juventus-Genoa 1-0 25′ Yildiz

Lecce-Roma 0-1 80′ Dovbyk

Cagliari-Monza 3-0 49′ Viola, 73′ Gaetano, 92′ Luvumbo

Fiorentina-Atalanta 1-0 45′ Kean

Inter-Udinese 2-1 12′ Arnautovic, 29′ Frattesi, 71′ Solet (U)

Napoli-Milan 2-1 2′ Politano, 19′ Lukaku, 84′ Jovic (M)

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 67

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 51 *

Fiorentina 51

Milan 47

Udinese 40

Torino 38 *

Genoa 35

Como 30

Verona 29 *

Cagliari 29

Parma 25 *

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15

* una partita in meno