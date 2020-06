Serie A, posticipata l’Assemblea di Lega di domani: il nuovo orario

I club di Serie A domani avranno una nuova Assemblea di Lega, convocata d’urgenza. Rispetto al comunicato di lunedì scorso (vedi articolo) cambia l’orario: si terrà nel pomeriggio, sempre in videoconferenza e in preparazione al Consiglio Federale dell’8 giugno.

CAMBIO DI ORA – “L’orario di apertura dell’Assemblea della Lega Serie A già convocata, in via d’urgenza e in videoconferenza, per domani venerdì 5 giugno 2020, è posticipato in seconda convocazione alle ore 17.30 (anziché alle ore 11).

Resta fermo, invece, l’ordine del giorno che si riporta di seguito.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Comunicato Ufficiale FIGC n. 196/A del 20.5.2020: deliberazioni conseguenti in vista del Consiglio Federale dell’8.6.2020.

5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A”.