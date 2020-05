Serie A, con i play-off scenario da incubo per l’Inter. Il piano FIGC – Rep

La Serie A punta a riprendere la stagione il 13 giugno, ma mercoledì il Consiglio Federale ha specificato la possibilità di giocare i play-off, come ribadito anche oggi da Gravina (vedi articolo). “La Repubblica” spiega come sarebbero, con uno scenario terrorizzante per l’Inter che rischia la Champions League per un meccanismo inaccettabile.

L’IDEA FOLLE – C’è un piano B sulla Serie A che spaventa l’Inter. È quello dei play-off, che rischia di essere un disastro ancora peggiore dei due mesi e mezzo di stop che stiamo vivendo. “La Repubblica” spiega quale sarebbe il meccanismo valutato mercoledì dalla FIGC nel Consiglio Federale, che andrebbe messo in pratica solo se non sarà possibile completare le centoventiquattro partite rimanenti. Si salverebbero soltanto Juventus e Lazio: le prime due dell’attuale classifica andrebbero infatti già in semifinale, mentre si giocherebbe a sei per il titolo. L’Inter dovrebbe sfidare la sesta, ossia il Napoli, mettendo così a rischio la posizione Champions League contro una squadra sotto quindici punti e con una partita in più rispetto ai nerazzurri. L’altra partita “preliminare” vedrebbe l’Atalanta quarta contro la Roma quinta.

LE ALTRE FASCE – I play-off in Serie A avrebbero un’appendice per le squadre dal settimo al quattordicesimo posto. Si sfiderebbero per l’Europa League (l’ultima posizione) e per i successivi, che danno una quota migliore di premi e diritti TV. Poi ci sarebbero i play-out, con le ultime sei in corsa per evitare la retrocessione in Serie B. Anche qui c’è un controsenso, come per l’Inter, perché pensare che sia equo dare le stesse possibilità di salvezza al Brescia, ultimissimo con sedici punti, e al Torino quindicesimo con ventisette (e una partita da recuperare) sembra folle. La speranza è che la Serie A torni in campo regolarmente e la FIGC dimentichi questo scenario in fretta…

