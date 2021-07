Serie A, piano per immunizzare le squadre prima del via. Un aiuto per tutti – CdS

Serie A al via tra un mese e mezzo circa, ma prima bisogna sistemare qualcosa. A partire dal protocollo sanitario, al momento identico a un anno fa. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter e gli altri club aspettano novità per il piano vaccinale della Lega Serie A

IMMUNIZZAZIONE TOTALE – Il “Corriere dello Sport” si focalizza sulla strategia che la Lega Serie A ha intenzione di perseguire per immunizzare e rendere sicura la prossima stagione del Campionato Italiano. Al momento il protocollo che l’Inter seguirà domani e mercoledì prima dell’inizio del ritiro è lo stesso dell’anno passato, ovvero controlli continui attraverso tamponi. Ma l’obiettivo della Lega Serie A è quello di immunizzare entro il 21-22 agosto, data della prima giornata di campionato, tutte le squadre. Questo sarebbe senza dubbio un aiuto per le società che potrebbero risparmiare molto sui controlli e sui tamponi da effettuare a cadenza periodica. L’obiettivo, attraverso i vaccini, è cercare di limitare le spese dopo un anno e mezzo difficile dal punto di vista economico. La Serie A è pronta a ripartire.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

