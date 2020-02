Serie A, pericoloso testa-coda: Inter, Juventus e Lazio sfidano le ultime

La Serie A gioca con il destino e regala un’interessantissima venticinquesima giornata che vedrà impegnate le prime tre della classe contro le ultime, un pericoloso testa-coda che potrebbe compromettere il cammino verso lo scudetto. Ogni partita adesso diventa cruciale, soprattutto per Inter e Lazio che rincorrono la Juventus, e la prossima settimana si gioca il big-match a Torino. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

TESTA-CODA – La venticinquesima giornata di Serie A ci regala le prime tre della classe sfidare Sampdoria, Genoa e Spal rispettivamente quartultima, terzultima e ultima in classifica: attenti al testa-coda, qualcuno potrebbe farsi male. Un turno di transizione in vista dei prossimi impegni, ogni punto adesso pesa come un macigno soprattutto per Inter e Lazio, e perderli in partite “facili” potrebbe essere pericoloso. La Lazio se la vedrà con il Genoa al Marassi: “Fare risultato pieno anche a Marassi sarebbe la conferma che la Lazio, che nelle ultime 7 gare non ha vinto soltanto nel derby ed è gasata dalla vittoria sull’Inter, è decisa a lottare fino in fondo. La Juventus avrebbe la gara più semplice. La Spal perde da 4 gare consecutive, Di Biagio è appena arrivato, non ha ancora in mano la sua squadra”. L’Inter di Antonio Conte invece sarà impegnata in casa contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri: “reduce dal brodino Ludogorets, che affronta l’imprevedibile Samp, capace di prendere 4 sberle in casa dal Napoli dopo aver vinto a Torino per 3-1. Una cosa è certa: la squadra di Ranieri funziona meglio in trasferta”.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Fabio Bianchi.