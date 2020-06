Serie A: ora i club invocano una Lega più autonoma – GdS

Dopo lo “schiaffo morale” di ieri, in occasione del Consiglio Federale, i club di Serie A invocano una riforma strutturale del sistema calcio. Il modello è quello della Premier League. Ma è davvero ipotizzabile un cambiamento sostanziale ai vertici del pallone?

COMPATTI – Sulle ultime vicende la Lega Serie A si è sempre espressa a grandissima maggioranza, se non all’unanimità. Nella più recente votazione sulla scelta di riprendere a giocare, sull’atteggiamento da opporre alle televisioni, sul percorso alternativo da intraprendere in caso di stop anticipato alle competizioni. La condivisione d’intenti tra i club si ritrova ora nella volontà di fare della loro Lega un unico grande club esclusivo. Indipendente dalla federazione, completamente autonomo nelle scelte. L’intenzione si è rafforzata nelle ultime settimane, e in particolare negli ultimi giorni. Il voto con cui ieri il Consiglio Federale ha approvato la delibera definitiva per la ripartenza del campionato, senza sorpresa per la Serie A, consolida l’idea.

ISOLATI – La posizione che le società avevano votato in larga maggioranza è stata ribadita nei soli tre voti che appartengono alla Lega: quello del presidente Paolo Dal Pino, dell’ad nerazzurro Giuseppe Marotta e del numero uno della Lazio Claudio Lotito. Proprio Marotta, nell’intervista alla Gazzetta di oggi ha sottolineato questo aspetto (QUI i dettagli). I 18 voti favorevoli all’ultima delibera sono quelli espressi dalla Lega Nazionale Dilettanti (6), dai calciatori (4), dalla Serie C (3) dagli allenatori (2) e dalla Lega Serie B, arbitri e presidente federale (uno). Una proporzione che così stabilita non premia la forza economica e il peso politico della massima serie. Che, al contrario, fa da motore per l’intero sistema.

ALTERNATIVA POSSIBILE? – Marotta invocava il modello della Football Association, cioè la federazione inglese. La Premier League ha fatto dell’indipendenza il suo ricco marchio di fabbrica. In meno di trent’anni di attività, per come oggi è strutturato, il campionato inglese è diventato il più seguito, sponsorizzato e finanziato del pianeta. Nata nel 1992, la Premier è davvero un circolo esclusivo che si autoregolamenta praticamente su tutto. Qualsiasi decisione ha origine nell’assemblea delle società: con 14 voti sui 20 complessivi, una delibera ha la capacità di diventare immediatamente effettiva. Il largo consenso della maggioranza dell’assemblea è sufficiente a introdurre novità nei format, o a modificare delle norme in vigore. Tutto quanto resta collegato all’evento sportivo è di stretta competenza dei club.

EFFETTO DOMINO – Ovviamente questa cospicua dose di autonomia permane nella distribuzione degli utili derivati da sponsor, merchandising e diritti tv, i più pagati al mondo. Nessun obbligo da parte dei club della Premier League di condividere i ricavi con le serie minori. Le cifre che invece riguardano la Serie A parlano di 135 milioni di euro di mutualità come somma destinata alle categorie inferiori e, in minima parte, alla FIGC.

Fonte: La Gazzetta dello Sport