Serie A, omaggio alle vittime di Brandizzo: minuto di raccoglimento

La Serie A e lo sport in generale non rimangono indifferenti al tremendo incidente ferroviario avvenuto la scorsa notte a Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di silenzio in occasione di tutte le gare di campionato, compresa Inter-Fiorentina

CORDOGLIO – La Serie A rende omaggio alle vittime di Brandizzo: “Su indicazione del presidente del CONI Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime dell’incidente avvenuto la scorsa notte a Brandizzo”.