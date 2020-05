Serie A ogni 3 giorni (virus permettendo): si ferma solo per la Coppa Italia!

La Serie A ha finalmente una data per poter tornare in campo. Si aspetta ancora l’OK definitivo, ma tutto fa presupporre che la ripresa ci sarà. E si spera anche la fine. Nel nuovo calendario, spazio anche per la Coppa Italia

RIPARTENZA FISSATA – L’importante novità del giorno è la possibile data di ripartenza della Serie A (vedi comunicato). Data che, salvo sorprese, dovrebbe riportare in campo l’Inter e le altre sette squadre con una partita da recuperare. Si riparte da Inter-Sampdoria, quindi. L’obiettivo è chiudere la stagione calcistica italiana entro il 2 agosto così da poter consegnare alla UEFA le cinque squadre ancora in corsa per Champions ed Europa League. Giocando ogni tre giorni a partire da metà giugno, le uniche due “soste” previste sono quelle per la Coppa Italia. Come riportato da “Sport Mediaset”, le semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) dovrebbero giocarsi a inizio luglio, probabilmente mercoledì 1° luglio. La finale mercoledì 22 luglio. Per il resto solo Serie A in campo, virus permettendo: in caso di positività al Covid-19, la situazione rischierebbe di precipitare complicando il progetto di terminare il tutto nel giro di un mese e mezzo. Adesso si attendono le ultime conferme, a partire dagli allenamenti (finalmente) collettivi dal 18 maggio.