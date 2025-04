Serie A, oggi si recuperano i rinvii per la morte del Papa: le partite

La trentatreesima e sestultima giornata di Serie A ha avuto uno sviluppo imprevisto, con la tragica morte di Papa Francesco che ha portato al rinvio delle partite del lunedì di Pasquetta (e non solo). Si recuperano tutte oggi, alle 18.30.

SERIE A 2024-2025 – 33ª GIORNATA

Cagliari-Fiorentina mercoledì 23 aprile ore 18.30 – diretta TV DAZN 3 (canale 216 Sky) e streaming DAZN

Genoa-Lazio mercoledì 23 aprile ore 18.30 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky) e streaming DAZN

Parma-Juventus mercoledì 23 aprile ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Udinese mercoledì 23 aprile ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Lecce-Como 0-3 33′, 91′ Diao, 84′ Goldaniga

Monza-Napoli 0-1 72′ McTominay

Roma-Verona 1-0 4′ Shomurodov

Empoli-Venezia 2-2 59′ Fazzini, 67′ Yeboah (V), 85′ Busio (V), 87′ Anjorin

Bologna-Inter 1-0 94′ Orsolini

Milan-Atalanta 0-1 62′ Éderson

Per il blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in diretta TV su DAZN 2 (canale 215 Tivùsat) e in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Napoli 71

Atalanta 64

Bologna 60

Juventus 59 *

Roma 57

Lazio 56 *

Fiorentina 53 *

Milan 51

Torino 40 *

Udinese 40 *

Genoa 39 *

Como 39

Verona 32

Cagliari 30 *

Parma 28 *

Lecce 26

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15

* una partita in meno