Serie A, oggi si discute sui nuovi orari: calcio d’inizio anticipato? – GdS

Serie A, oggi si discute sui nuovi orari: calcio d'inizio anticipato?

“La Gazzetta dello Sport” scrive che la Lega Serie A e l’Associazione calciatori avrebbero in programma un cambio di orari per il calcio d’inizio delle partite. Già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità, e da domani la Serie A scenderebbe in campo con nuovi orari di partenza

NOVITÀ – La Lega Serie A è pronta ad aggiustare in corsa il programma giornaliero delle partite. Secondo “La Gazzetta dello Sport” ” “L’idea è quella di anticipare l’inizio di tutte e tre le finestre temporali, che oggi dividono le partite in pomeridiane (17.15), serali (19.30) e notturne (21.45)“. Un tema che Lega Serie A e Associazione italiana calciatori (Aic) affronteranno oggi. Non ci sono partite in programma e la giornata può essere utilizzata per i lavori di modifica. Si valuta di anticipare tutte le gare, di mezz’ora. Il nuovo programma sarebbe così organizzato con kick-off alle 16.45, 19 e 21 e 15. Tra una partita e l’altra devono infatti sempre trascorrere due ore e un quarto.

NODI CRITICI – Il sindacato dei calciatori (Aic) già tempo fa contestava le partite di Serie A fissate in orario pomeridiano. Le temperature, secondo i rappresentanti dei calciatori, avrebbero condizionato la salute degli atleti e la qualità dello spettacolo. Per questo, la richiesta iniziale era di non scendere in campo prima delle 18. La discussione resta in piedi anche se, da calendario, le partite pomeridiane rimangono ormai soltanto tre. Sabato il derby di Torino, l’11 Lazio-Sassuolo e Verona-Atalanta sabato 18 luglio. “E le condizioni esterne – sottolinea giustamente “La Gazzetta dello Sport” – anticipando di trenta minuti restano più o meno le stesse“.

TV OK – Il nuovo programma troverebbe certamente d’accordo Lega Serie A e televisioni, con partite che ritornerebbero in orari di maggiore audience, specialmente quelle dell’ultima fascia che allo stato attuale si concludono oltre le 23 e 30. “Già oggi – secondo la rosea – può essere il giorno dell’ufficialità, anche se nelle riunioni di giornata andrà trovata un’intesa definitiva” per portare “a terra” il nuovo calendario. “Se non si arriverà a un’intesa già nelle prossime ore, il tema resterà comunque sul tavolo per essere affrontato il prima possibile. Il calendario già distribuito sarebbe dunque ritoccato. Finora sono state definite le partite fino alla sedicesima giornata di ritorno. Le ultime tre giornate saranno definite più avanti, rispettando i criteri di contemporaneità per squadre in lotta per lo stesso obiettivo di classifica. L’embargo tv di Rai e Mediaset si ridefinirebbe di conseguenza: resterà la possibilità per tutti i tifosi di seguire gol e highlights delle partite immediatamente dopo la fine delle gare notturne“.

