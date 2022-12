Serie A, oggi la scadenza delle tasse sospese: l’Inter la più indebitata!

La Serie A è chiamata al pagamento delle tasse sospese con il Fisco. Oggi 29 dicembre è l’ultima data limite per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre. L’Inter è la più indebitata da questo punto di vista

SCADENZA − L’Agenzia delle Entrate chiama, alla Serie A tocca rispondere. Oggi giovedì 29 dicembre è la data limite per il pagamento delle tasse sospese a causa degli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid. Per oggi è fissata appunto la scadenza in merito al versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre. Per chi decidesse di accedere alla rateizzazione, la scadenza riguarda invece le prime tre rate. Questa la nota emessa dall’Agenzia delle Entrate sulle modalità di versamento dei tributi. “Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022, relativamente ai quali si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24″.

INDEBITAMENTI − L’Inter guida la classifica delle squadre con maggior debito nei confronti del Fisco con 50 milioni di euro. Seguono la Lazio a 40, Roma a 38, Juventus a 30, Napoli 25, Fiorentina 15 e Milano 10. I club potranno decidere se accedere alla rateizzazione o se versare interamente i tributi sospesi.

Fonte: Calcio e Finanza