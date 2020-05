Serie A, oggi scade ultimatum alle tv. Ecco le ipotesi per il calendario – GdS

Due temi chiave sul tavolo nel Consiglio di Lega di oggi: la questione diritti televisivi e la definizione del calendario per la ripartenza della Serie A. Si preannuncia alta tensione su entrambi i fronti. I dettagli

TEMI DELICATI – Gli argomenti si intrecciano tra loro e saranno oggetto di discussione del Consiglio di Lega di oggi, convocazione fissata per le tre del pomeriggio. La volontà sulla ripresa delle competizioni (Serie A e non solo) è chiara da tempo, così come l’atteggiamento da tenere nei confronti delle tv: richiedere il pagamento della sesta rata. Oggi i due propositi si rafforzano tra loro. L’ultimatum ai broadcaster scadrà nello stesso momento in cui i consiglieri si video collegheranno tra loro. Se nel frattempo Sky, Dazn e Img non avranno presentato una lettera impegnativa con riferimento alle modalità di pagamento imminente, la Lega partirà con i decreti ingiuntivi. La partita a quel punto si sposterà in tribunale.

IPOTESI – In campo torneranno invece le squadre. Il consiglio ridiscuterà su tempi e modi della ripresa. L’intenzione di riprendere a giocare è stato uno dei principi che ha coalizzato i club di Serie A contro i licenziatari tv. La proposta di uno sconto sul prezzo già pattuito è stata giudicata irricevibile.Le tv saranno chiamate in causa anche su altri fronti. In primo luogo sull’idea del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ditrasmettere in chiaro una diretta-gol del campionato (QUI i dettagli).

ALTRA IDEA – Per la Serie A, considerata anche la mancanza di un’intesa generale, è un’ipotesi molto complessa. A meno che non intervenga un decreto stesso del governo. Oggi qualsiasi trasmissione in chiaro contrasterebbe con la legge Melandri. Una nuova norma dovrebbe consentire una deroga straordinaria. I contratti in essere potrebbero invece lasciare uno spazio di manovra per un’altra eventuale azione: la trasmissione in chiaro degli highlights delle gare immediatamente dopo il 90’. Un’idea che troverà spazio nella riunione con il governo di dopo domani e su cui le diplomazie sono già al lavoro.

PRIMA GLI ARRETRATI – Il Consiglio si esprimerà su tempi e modo della ripresa. Il 14 giugno resta, per club e Lega Serie A, la data auspicabile per il ritorno in campo. Con più tempo a disposizione anche la Coppa Italia potrebbe essere portata a termine. Volontà che procede parallelamente a quella di rimettersi quanto prima al passo degli altri campionati europei, Liga compresa. L’altro punto è come ripartire. Tra le società c’è chi, per armonizzare subito la classifica anche nell’eventualità di un nuovo stop, spinge per cominciare con i recuperi della venticinquesima giornata. Ancora senza un ordine di orario preciso, ma impegnando il fine settimana con Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. E’ una possibilità di cui si discuterà: le altre ipotesi restano quella di ripartire con tutte le dieci partite della ventisettesima o addirittura con la Coppa Italia.

E I PLAYOFF? – Le modalità di ripartenza impongono una riflessione anche sui format. Il Consiglio dovrebbe dare un’indicazione su cui poi si esprimerà l’Assemblea successiva alla riunione del 28. L’idea playoff-playout, sgradita alla maggioranza, è relegata a ipotesi remota. E da decidere, eventualmente, prima della ripartenza stessa. Per le società non sarebbe ammissibile un cambio in corsa. Il tema verrà approfondito oggi, partendo dall’interpretazione del comunicato 196/A dell’ultimo consiglio Federale: «Nel caso in cui le competizioni possano essere riavviate ma sia preventivamente appurata l’impossibilità di concludere le stesse, il Consiglio Federale indicherà un formato diverso. E se le stesse dovessero essere sospese invia definitiva i criteri di definizione degli esiti delle competizioni verranno individuati in base alla classifica cristallizzata al momento dell’interruzione».

Fonte: La Gazzetta dello Sport