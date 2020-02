Serie A, oggi il recupero Lazio-Verona. Inter, due motivi di interesse

La Serie A oggi leva gli asterischi dalla classifica. Stasera alle ore 20.45 si gioca il recupero della diciassettesima giornata, Lazio-Verona, con l’Inter che guarderà con particolare interesse il match dell’Olimpico.

DOPPIO FRONTE – Lazio-Verona completa il programma del girone d’andata di Serie A. Allo Stadio Olimpico si gioca alle ore 20.45, con i biancocelesti che cercano la vittoria per superare l’Inter e andare a -2 dalla Juventus capolista. I nerazzurri saranno spettatori più che interessati del recupero, determinato in quanto prima di Natale la squadra di Simone Inzaghi è stata impegnata nella Supercoppa Italiana (inizialmente si sarebbe dovuto giocare l’8 gennaio), vista la posizione di classifica. C’è però un dato fondamentale in più, considerato che il 16 febbraio si giocherà lo scontro diretto. Per Lazio-Verona nei biancocelesti sono diffidati Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu. Un’ammonizione per uno di questi (il solo Cataldi sarà indisponibile) costerebbe la squalifica domenica in casa del Parma, con rientro proprio contro l’Inter. Inzaghi non può fare calcoli, perché vincendo oggi si porterebbe a -2 dalla testa della Serie A, però è un dato da verificare. E che rende Lazio-Verona ancora più importante dal punto di vista dell’Inter.