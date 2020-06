Serie A, oggi il Consiglio Federale: due le tematiche chiave – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza e la delicatezza del Consiglio Federale di oggi. Due i temi caldi sul tavolo: la definizione della classifica finale (in caso di nuovo stop) e le sanzioni per chi non rispetta il protocollo sanitario. I dettagli

CONTRO TUTTI – Gli exit pool di ieri sera erano categorici e pronosticavano un netto ‘no’ del consiglio federale alla proposta della Lega Serie A per un depotenziamento dell’algoritmo federale, nel caso di interruzione del campionato per cause di forza maggiore. Missione apparentemente impossibile per la proposta dei club della serie maggiore, votata venerdì scorso da 16 presidenti su 20, l’80 per cento dell’assemblea. I tre rappresentanti della Lega Serie A in Consiglio, il presidente Paolo Dal Pino, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rischiano di restare isolati. Ora c’è da capire se si andrà a una votazione-spaccatura o se si cercherà di evitare la conta magari con una mediazione. Per esempio la proposta firmata da Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sulla salvezza della terz’ultima di Serie A nel caso di interruzione del campionato di Serie B e mancata disputa dei playoff.

EFFETTO DOMINO – Ovviamente non è in discussione il no della Lega di B. Oreste Vigorito, presidente del Benevento primo in classifica, guida la protesta. Se si bloccano le retrocessioni dalla Serie A, o non sale nessuno dalla B (e si resta a 20) o si allarga (a 22) il campionato che verrà. Altri sussurri dicono che anche la posizione di calciatori, allenatori e arbitri non sarà diversa. La Serie C è concentrata sulla complicata ripartenza via playoff. Quanto a Cosimo Sibilia, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la sua posizione è articolata. Il suo no è scontato: la Serie C aveva proposto di promuovere d’ufficio quattro squadre in B bloccando le retrocessioni.

INNOVARE – La Lnd ha scelto una strada del tutto contraria rispetto a quella della Lega Serie A, decretando le 36 retrocessioni che in diversi casi hanno già prodotto proteste e ricorsi. C’è volontà di iniziare un processo riformatore lungo due direttrici. La riforma dei campionati professionistici e la conseguente revisione dei pesi elettorali nella geografia del calcio italiano. Oggi la Lega Serie A è periferizzata (solo il 12% del corpo elettorale) pur alimentando il sistema con la stragrande maggioranza delle risorse.

PIANI ALTERNATIVI – Intanto, siamo a quattro giorni dal ritorno delle semifinali di Coppa Italia, venerdì sera a Torino, con Juventus-Milan. Per questo, oggi si dovranno fare altri passi avanti, al di là della questione algoritmo. Che non potrà comunque assegnare lo scudetto e non sarà utilizzato senza un minimo di partite giocate (probabilmente due). La soluzione playoff-playout, per la Serie A, sarà presa in considerazione solo se il campionato non dovesse ripartire. Nel Consiglio Federale dovrà essere sicuramente approvato un cambiamento delle norme organizzative interne per equiparare la «grave violazione» del protocollo organizzativo-sanitario all’illecito sportivo. La scala delle sanzioni prevede al gradino più basso un’ammenda, e a quello superiore la penalizzazione per poi salire addirittura all’esclusione dai campionati.

CAMPIONATO FEMMINILE – C’è infine la questione femminile. Nella settimana passata, la ripartenza della Serie A delle donne ha ricevuto due picconate che rischiano di esserle fatali. Prima i no dei medici dei 12 club, poi l’assemblea delle società, spaccata di fronte all’idea di riprendere con soli cinque squadre favorevoli. Quello di oggi potrebbe essere un nuovo passaggio interlocutorio anche perché il torneo è a soli sei turni dal traguardo e ha più tempo a disposizione rispetto ai campionati maschili. A meno che non si stringa intorno a una soluzione di compromesso: sede unica per mini-tornei di playoff o playout nella seconda metà di luglio.

Fonte: La Gazzetta dello Sport