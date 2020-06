Serie A, oggi Consiglio di Lega: c’è data d’inizio stagione 2020/21 – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’importanza del Consiglio di Lega Serie A odierno, con alcuni argomenti delicati in agenda. Dovrebbe diventare ufficiale la data di partenza del prossimo campionato,mentre giovedì si discuterà di partite in chiaro e contratti dei calciatori

INCONTRO CHIAVE – Un’assemblea della Lega Serie A è convocata per giovedì 18 giugno (QUI dettagli e programma). Ma già oggi c’è un importante Consiglio di Lega che dovrebbe ufficializzare la data del prossimo 12 settembre per l’inizio della Serie A 2020-2021. I temi caldi saranno però discussi giovedì: su tutti, l’estensione dei tesseramenti oltre il 30 giugno, su cui si cerca una linea condivisa, visto che nel frattempo la stagione sportiva è stata estesa fino ad agosto. I termini dei contratti di prestito dovranno essere rimodulati in base alla durata delle competizioni. L’altro punto chiave è la riduzione degli embarghi di Rai e Mediaset, che puntano ad accorciare i tempi di messa in onda di gol e immagini. Per la trasmissione in chiaro delle partite, il dialogo va avanti tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le tv. Ma alcuni broadcaster (Mediaset e Discovery su tutti) hanno avanzato dubbi giuridici.

Fonte: La Gazzetta dello Sport