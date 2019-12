Serie A, oggi comincia la 17ª giornata (e non solo): partite e diretta TV

La Serie A gioca al mercoledì, ma non è un turno infrasettimanale. Oggi sono in programma Sampdoria-Juventus, anticipo della diciassettesima giornata (i bianconeri domenica alle ore 17.45 sfideranno la Lazio per la Supercoppa Italiana), e Brescia-Sassuolo, recupero del settimo turno rinviato dal 4 ottobre per la morte di Giorgio Squinzi (vedi articolo). Entrambe le partite andranno in diretta TV sui canali Sky Sport.

Sampdoria-Juventus – mercoledì 18 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Brescia-Sassuolo – mercoledì 18 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 384)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 39

Juventus 39

Lazio 36

Roma 32

Cagliari 29

Atalanta 28

Parma 24

Napoli 21

Torino 21

Milan 21

Bologna 19

Verona 19

Fiorentina 17

Sassuolo 16 *

Lecce 15

Sampdoria 15

Udinese 15

Brescia 13 *

Genoa 11

SPAL 9

* una partita in meno

SERIE A – DICIASSETTESIMA GIORNATA

Fiorentina-Roma venerdì 20 dicembre ore 20.45

Udinese-Cagliari sabato 21 dicembre ore 15

Inter-Genoa sabato 21 dicembre ore 18

Torino-SPAL sabato 21 dicembre ore 20.45

Atalanta-Milan domenica 22 dicembre ore 12.30

Parma-Brescia domenica 22 dicembre ore 15

Lecce-Bologna domenica 22 dicembre ore 15

Sassuolo-Napoli domenica 22 dicembre ore 20.45

Lazio-Verona mercoledì 5 febbraio ore 20.45