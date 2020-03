Serie A, oggi Assemblea di Lega: tanti punti, “comanda” il Coronavirus

Condividi questo articolo

In Serie A oggi sarà un’altra giornata di confronti. È prevista una nuova Assemblea di Lega, come le ultime in videoconferenza, dove i club discuteranno sui vari scenari riguardanti il campionato. Non c’è ancora una linea comune.



RIPRESA O FINE? – La Serie A è ferma da quindici giorni, e ovviamente è impossibile ipotizzare al momento una nuova data complice l’emergenza Coronavirus. Tuttavia, quest’oggi, la nuova Assemblea di Lega proverà a fare chiarezza sui prossimi passaggi. Le venti società si riuniranno in videoconferenza con tanto da discutere, e non sarà semplice trovare un punto d’incontro comune. Da capire, in primis, se la Serie A si concluderà regolarmente, ripartendo dalla ventisettesima giornata una volta sconfitto il Coronavirus, se verrà ridotta con play-off e play-out oppure se andrà in archivio così com’è. In quest’ultimo caso da stabilire se assegnare lo scudetto e come definire partecipazioni alle coppe europee e retrocessioni. Altro punto di discussione riguarda il tema degli stipendi, con l’AIC che ieri ha glissato sull’argomento (vedi articolo), così come quello finanziario. Sulla ripresa degli allenamenti, dopo una settimana di accuse, alla fine nessuno è tornato a lavorare: si aspetta il 3 aprile. C’è anche da pensare a come cambiare i vari regolamenti nel caso in cui, riprendendo tardi, si dovesse chiudere oltre il 30 giugno. Per la Serie A non sarà facile arrivare al termine, oggi si proverà a fare dei passi avanti ma è chiaro che “comanda” il Coronavirus.