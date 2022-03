Serie A, oggi assemblea. Iniziative di pace, Inter più defilata per un motivo – TS

Oggi alle 11.30 assemblea della Lega Serie A, la prima dopo la nomina di Casini come nuovo presidente. Tuttosport anticipa come fra i temi trattati ci saranno le iniziative di pace, sulle quali l’Inter non è schierata per un motivo.

NUOVO APPROCCIO – “Proposte per promuovere la pace in relazione al conflitto in Ucraina”. Questo è il punto 4 all’ordine del giorno per l’Assemblea di Lega alla quale parteciperanno i club di Serie A oggi alle 11.30. Si tratta della prima dopo l’elezione di Lorenzo Casini come presidente. Tuttosport fa notare come, rispetto a Liga e Premier League, finora si siano adottate soluzioni molto più neutre. Sull’argomento si sono schierati Juventus, Milan e Roma, mentre l’Inter è rimasta defilata per un motivo: la proprietà cinese.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi



