Serie A, oggi assemblea di Lega: diritti tv, tifosi a luglio e partnership – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea i temi chiave dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi. Lo scontro sull’ultima rata dei diritti tv con Sky, ma anche il progetto di riportare il pubblico negli stadi già a luglio

NODI – Sarà uno dei temi fondamentali dell’assemblea della Lega Serie A: lo scontro sull’ultima rata dei diritti televisivi con Sky. Si attende la decisione del tribunale sul decreto ingiuntivo presentato nei confronti dell’emittente, che nei prossimi giorni dovrebbe pagare la prima rata dei diritti del nuovo anno. L’ammontare versato finora copre l’83% delle partite a contratto. Serpeggia la possibilità che la Lega oscuri il segnale da luglio. “E’ una minaccia concreta – scrive “La Gazzetta dello Sport” – ma si cercheranno anche soluzioni alternative. La discussione su quale atteggiamento opporre potrebbe però essere rinviata ai prossimi giorni. DAZN e IMG invece salderanno la loro quota entro il 20 luglio”.

AMBIZIONI – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, coltiva anche un obiettivo molto ambizioso sul quale i club dovranno ragionare: riportare la Serie A ad essere il campionato più seguito al mondo. La strategia è gsul tavolo: aprirsi ad una partnership con un fondo che immetta denaro fresco nella casse, in cambio della costituzione di una new company che possa gestire e commercializzare i diritti televisivi. Le proposte di “collaborazione” sono almeno tre: quella di Cvc Capital Partners, finanziaria britannica specializzata in private equity; di Bain Capital, società statunitense di investimento; e quella di Advent International, altro gruppo di private equity americano. “Tutti interessati a una quota di minoranza – secondo la rosea – e tutti pronti a investire cifre davvero consistenti”. Tra gli altri temi in agenda, si discuterà anche della possibilità di riportare i tifosi negli stadi durante il mese di luglio.

Fonte: La Gazzetta dello Sport